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Работу бассейна спортивной школы "Дельфин" в Хабаровске приостановили после утечки хлора. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным следственного управления СК РФ по краю и Еврейской автономной области (ЕАО), в бассейне вышла из строя подстанция подачи хлора. В результате происшествия была проведена эвакуация, здание покинули 30 человек, включая 10 детей.

На место оперативно прибыли расчеты МЧС, скорая помощь и представители профильных структур мэрии. Сейчас в здании проводятся технические работы. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Начата всесторонняя проверка, устанавливаются точные причины произошедшего. Бассейн не будет работать до полного завершения проверочных и восстановительных мероприятий.

Ранее сообщалось, что десять человек, среди которых трое детей, пострадали из-за утечки хлора в бассейне "Дельфин" в Хабаровске. Несовершеннолетних привезли в краевую детскую больницу имени А. К. Пиотровича, их состояние оценивалось как средней тяжести.

Семеро взрослых были доставлены в городскую больницу А. М. Войно-Ясенецкого: один в состоянии средней тяжести находится в реанимации, а остальные – в отделении токсикологии. Угрозы жизни нет.

Двоих пострадавших при этом уже отпустили домой, о чем сообщили в правительстве Хабаровского края. Министр здравоохранения региона Станислав Мальцев уточнил, что жизни детей ничего не угрожает. Он добавил, что врачи продолжают наблюдать за пациентами, им проводят ингаляционную терапию с применением лекарственных препаратов, динамика положительная.

