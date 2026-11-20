Фото: MAX/"МЧС Республики Ингушетия"

В Ингушетии женщина и двое детей 2020 и 2021 годов рождения погибли при отравлении угарным газом. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в Назрани. Семья проживала на улице Московской, доме 5/7.

МЧС добавило, что в настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства происшедшего. На место выехали все экстренные службы.

Ранее пятеро детей пострадали от отравления угарным газом после посещения бани в Аликовском округе Чувашии. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, там им оказали необходимую медицинскую помощь.

Состояние детей оценивалось как удовлетворительное с положительной динамикой, но угрозы для жизни не было.