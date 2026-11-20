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Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон проводят переговоры в Душанбе. В ходе встречи стороны обсудили экономическое сотрудничество и региональную безопасность.

"В прошлом году рост товарооборота между странами составил более 25%, а за 9 месяцев 2026 года – почти 19%. Это хороший темп", – заявил Путин.

Он также напомнил, что с Таджикистаном работают более 70 российских субъектов. Помимо этого, российский президент рассказал, что в Душанбе прилетели представители Минобороны России.

"У нас будет возможность, уже вне рамок Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поговорить по вопросам региональной безопасности, функционирования нашей военной базы", – сказал Путин.

Путин прибыл с рабочим визитом в Душанбе 20 ноября. У трапа самолета российского президента встретил Рахмон.

Приглашение посетить республику глава государства получил от президента Таджикистана, который на прошлой неделе приезжал в Москву на саммит ОДКБ. Тогда Путин отметил, что в рамках мероприятия не удалось подробно обсудить все важные вопросы. Поэтому главы двух государств договорились продолжить диалог в Душанбе.

