Поезд между Москвой и Душанбе вновь запустят после 6-летнего перерыва

Поезд между Москвой и Душанбе вновь начнет курсировать после 6-летнего перерыва, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Прямое пассажирское железнодорожное сообщение между столицами России и Таджикистана было приостановлено в марте 2020 года в связи с COVID-19. Решение о его перезапуске было принято по просьбе таджикистанских властей, а также по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана.

Поезд № 423/424 Душанбе – Москва формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" будет курсировать один раз в две недели. По воскресеньям начиная с 21 июня поезд будет отправляться из Душанбе в 03:25 по местному времени и прибывать в Москву, на Павелецкий вокзал по средам в 22:08.

Из Москвы состав будет также отправляться с Павелецкого вокзала по четвергам в 06:05 начиная с 25 июня и будет прибывать в Душанбе по понедельникам в 02:48 по местному времени. Всего путь будет занимать около 4 суток.

Маршрут будет проходить по территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки или высадки пассажиров предусмотрены в таких городах, как Бухара, Нукус и Кунграт, а также:

Кандыагаш;

Актобе;

Илецк;

Оренбург;

Самара;

Сызрань;

Пенза;

Ряжск.

Поезда будут останавливаться и в других населенных пунктах. В составы войдут как плацкартные, так и купейные вагоны. Оформить проездные документы можно за 45 суток до отправления. Билеты из Душанбе уже в продаже, а из Москвы продажу билетов откроют в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что РЖД назначали на лето 165 дополнительных поездов. Гендиректор РЖД Олег Белозеров уточнил, что для пассажиров составов дальнего следования будет предоставлено на 0,5% больше мест – более 62 миллионов. Также увеличится объем перевозок с Крымом и северокавказскими курортами.

