Фото: MAX/"Стоп Медведи Красноярск, Иркутск, Бурятия, Забайкалье."

Рысь забралась на дерево возле здания батальона дорожно-патрульной службы ГАИ в поселке Дзержинск под Иркутском. Об этом сообщила пресс-служба питомника "К-9", сотрудники которого поймали дикого хищника и доставили его в приют.

"Для кого-то это невероятная встреча. Для кого-то – повод испугаться. А для кого-то, к сожалению, и повод схватиться за оружие. Поэтому мы решили ехать. И ехать быстро", – рассказали представители питомника.

После доставки рысь осмотрел ветеринар. Выяснилось, что животное возрастное и сильно истощено, его состояние специалисты описали как крайне тяжелое. Почему хищник оказался в таком состоянии и как долго не мог нормально питаться, пока неизвестно.

В питомнике решили оставить рысь на попечении специалистов. Сейчас ей обеспечат питание и ветеринарное наблюдение, чтобы восстановить силы. Самостоятельно охотиться в нынешнем состоянии животное не сможет, поэтому без помощи людей может погибнуть.

Сотрудники питомника призвали жителей не пытаться самостоятельно ловить или прогонять диких животных, если те появляются рядом с населенными пунктами, а обращаться к специалистам.

Ранее в Архангельской области охотники застрелили медведя, который появлялся в деревне Нюхче. Хищник повредил дверь магазина и представлял угрозу для жителей, из-за чего в поселке временно отменили занятия в школе и детском саду.

Зверя выследили в лесной зоне и ликвидировали совместными усилиями местных охотников и полиции. Во вторник, 17 ноября, учебный процесс возобновили в обычном режиме.