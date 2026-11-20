Фото: needtoknow.co.uk

В Индонезии рыбаки выловили из океана огромную голову тупорылой шестижаберной акулы. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK).

Это произошло в водах острова Ломбок. Чтобы перенести останки на берег, четверо рыбаков прикрепили голову к двум деревянным шестам и понесли на плечах. Происходящее попало на видео, которое опубликовала природоохранная организация Project Hiu.

Часть пользователей социальных сетей усомнилась в подлинности записи, подумав, что это генерация искусственного интеллекта. Однако в Project Hiu отрицают эти утверждения.

Тупорылая шестижаберная акула обитает на большой глубине. Длина рыбы может достигать более 4,5 метра, а вес – превышать 900 килограммов.

В Project Hiu уточнили, что занимаются защитой акул. Задача организации в том, чтобы найти индонезийским рыбакам другие источники дохода во избежание заработка на ловле хищных рыб.

Ранее стало известно, что акула подмигнула серферу из Западной Австралии, прежде чем откусить ему ногу. Мужчина по имени Мел Исмаил почувствовал внезапный удар в воде, а затем хищница потянула его вниз.

Сопротивляясь, он начал бить ее по глазам и старался сохранять спокойствие. Освободившись, серфер нашел свою доску и поплыл к берегу. Ему помогли выбраться на сушу.