Ставшая знаменитой в Южной Корее акула пытается вернуться в канал

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Акула по кличке Пукхани, ставшая знаменитостью в Республике Корея, сумела преодолеть одну из линий заграждения у канала в прибрежном парке южнокорейского Пусана: хищница вновь пытается попасть в водоем, передает Yonhap.

Пукхани впервые заметили 18 сентября. За это время она стала местной знаменитостью. На нее пришли посмотреть более 1,6 миллиона человек, включая президента Республики Корея Ли Чжэ Мена. Акуле присвоили "звание почетного амбассадора" Пусана – за привлечение международного внимания к городу.

В среду, 21 октября, городские власти в третий раз попробовали выдворить акулу из канала. Причиной стали опасения экспертов за состояние животного: в воде упала температура, а корма в канале нет.

Вечером мэрия объявила, что операция удалась. Пукхани вытеснили за пределы канала, а на ее пути поставили понтоны и сети.

Утром в четверг, 22 октября, выяснилось: акула обошла плавучие платформы, однако натянутые сети преодолеть не смогла. Местные СМИ задаются вопросом, почему хищница не уплывает. Сейчас власти обсуждают дальнейшие шаги и рассматривают в том числе вариант поймать акулу и выпустить ее в открытое море.

Ранее в Западной Австралии акула подмигнула серферу, после чего откусила ему ногу. Мужчина по имени Мел Исмаил рассказал: он почувствовал внезапный удар, после чего хищница потянула его под воду. Сопротивляясь, он стал бить ее по глазам и старался сохранять спокойствие, глядя ей прямо в глаза. В какой-то момент ему показалось, что хищница подмигнула ему, а затем она откусила ему конечность.

