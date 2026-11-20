Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Рождение ребенка всегда является чудом. Об этом в интервью РИА Новости заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего 80-летнего юбилея.

Он также отметил, что чудо не может быть предметом полного человеческого контроля. По словам патриарха, для Церкви жизнь человека является священной с момента зачатия, и по этой причине призыв пастыря должен быть определенным: сохранить ребенка.

"Защищая жизнь младенца, мы защищаем и мать, понимая, какие страдания принесет ей в будущем детоубийство", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что вопросы улучшения демографической ситуации и повышения благосостояния граждан – одни из важных задач, которые стоят перед депутатами Госдумы.

По словам президента, необходимо выделить достаточные средства на решение демографических задач, а также на улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей.

