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Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 74,6%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ.

Деятельность главы государства одобряют 70,2% респондентов. Кроме того, положительно работу российского правительства оценили 43,6% опрошенных, а деятельность премьер-министра страны Михаила Мишустина – 43,9%. Доверяют главе кабмина 54,9% россиян.

Респонденты также высказались о своем отношении к руководителям парламентских партий. Председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву доверяют 41,3%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 34,9%, председателю "Справедливой России" Сергею Миронову – 26,1%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 23,1%, а председателю "Новых людей" Алексею Нечаеву – 14,2%.

Уровень поддержки "Единой России" составил 32,1%, КПРФ – 14,3%, ЛДПР – 9,4%, "Новых людей" – 8,5%, а "Справедливой России" – 4,3%.

Исследование проводилось в период с 9 по 15 ноября, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян, достигших совершеннолетнего возраста.

Во время прошлого опроса, который проводил фонд "Общественное мнение", о доверии российскому лидеру заявили 73% респондентов. Деятельность правительства страны положительно оценили 49% опрошенных, а 54% респондентов подчеркнули, что Мишустин хорошо справляется с обязанностями.