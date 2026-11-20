Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Улицу Садовники привели в порядок в столичном районе Нагатино-Садовники. Специалисты заменили дорожное покрытие и благоустроили пешеходные зоны, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дорожные службы уложили около 30 тысяч квадратных метров асфальта, а затем нанесли почти 1,7 тысячи квадратных метров разметки. До этого покрытие на этой улице ремонтировали в 2020 году. При планировании таких работ учитываются межремонтные сроки, фактическое состояние проезжей части и тротуаров, интенсивность движения, а также то, какие жилые дома и социальные объекты находятся рядом.

Для безопасности в темное время суток и в непогоду здесь смонтировали систему контрастного освещения. Кроме того, на улице разбили более 7 тысяч квадратных метров газонов.

Сквер у дома 9 также благоустроили, благодаря чему до станции метро стало удобнее идти пешком. На самой улице работают образовательные площадки школы № 1375, а рядом находятся музей-заповедник "Коломенское" и парк имени Ю. М. Лужкова.

Садовники и прилегающие кварталы насыщены социальными, образовательными и природными объектами. Здесь расположен учебный корпус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а в 2026 году неподалеку от него появился новый спортивный кластер со стадионом, беговыми дорожками и игровыми площадками.

Обновленные покрытие, разметка и освещение сделали безопаснее повседневные маршруты местных жителей, студентов и школьников к учебным корпусам, метро и зонам отдыха.

Ранее в столице благоустроили Писцовую улицу, которая находится в Савеловском районе. В частности, на проезжей части и тротуарах уложили новый асфальт. Нерегулируемые пешеходные переходы получили систему контрастного освещения. Кроме того, рабочие разбили почти 3,8 тысячи квадратных метров газона.