Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Программа льготного автокредитования российских электромобилей и гибридов возобновит работу с 1 декабря с обновленными условиями. Минпромторг РФ предложил установить размер скидки в зависимости от уровня локализации автомобиля, следует из сообщения ведомства.

Для машин, набравших не менее 1,2 тысячи баллов локализации по постановлению правительства № 719, предусмотрят скидку в размере 10%, но не более 500 тысяч рублей. При подсчете баллов не будут учитывать показатели за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Покупатели высоколокализованных электромобилей и гибридов, набравших от 2,5 тысячи баллов без учета НИОКР, смогут рассчитывать на скидку в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей. Эта льгота будет доступна заемщикам всех категорий.

Проект постановления правительства с обновленными условиями подготовил Минпромторг. По данным ведомства, за январь – октябрь 2026 года в России продали более 117 тысяч новых электромобилей и гибридов. Рост по сравнению с аналогичным периодом составил 85,2%.

Ранее Минпромторг напомнил о плановом повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2027 года. Ставки проиндексируют на 10–20% в рамках долгосрочной стратегии, направленной на стимулирование локализации производства. В ведомстве также отметили рост доли отечественной техники на рынке до 63,5% и возобновление работы большинства заводов.

