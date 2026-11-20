Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 21 ноября, в Москве ожидается дождливая погода с дневной температурой не выше 5 градусов, а в воскресенье, 22 ноября, холодный фронт принесет снег и понизит максимум дня до 2 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"21-го числа погода испортится", – написал он в телеграм-канале.

По его словам, североатлантический циклон и связанный с ним атмосферный фронт принесут дождевые облака, которые к вечеру разойдутся. В Москве выпадет до 5 литров воды на квадратный метр, наиболее интенсивно – в первой половине дня.

Ветер будет юго-восточный с переходом на западный, 4–9 метров в секунду. В сумерках ожидается 2–4 градуса, после полудня – 3–5 градусов.

В ночь на 22 ноября небо прояснится, возможны слабые заморозки и гололедица на дорогах. Днем пройдет холодный фронт с небольшим очаговым снегом, максимальная температура составит от 0 до 2 градусов.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что самое высокое атмосферное давление в Москве ожидается 22 ноября. По словам специалиста, в указанную дату оно составит 742 миллиметра ртутного столба.

