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Самой пожилой жертвой телефонных аферистов оказалась жительница Екатеринбурга в возрасте 103 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

Мошенники не только обманули женщину, но и вовлекли ее в деятельность в качестве "дроппера". До самого конца она искренне верила, что ничего противозаконного не совершает, уточнила Пожарская.

По ее словам, пожилые люди особенно часто попадают в сети классических схем обмана. Среди них – перевод денег на "безопасный счет", сообщения о попавшем в беду родственнике, оформление доверенности через "Госуслуги", а также предложения помочь правоохранителям и спецслужбам в изобличении мошенников.

В частности, аферисты пользуются доверием пожилых людей и их желанием помочь близким, а также их недостаточными навыками работы с цифровыми технологиями.

Ранее в МВД предупредили о мошеннических ботах в Telegram, которые предлагают оплатить подписки на зарубежные сервисы. В частности, злоумышленники создавали сервисы для покупки ChatGPT Plus и просили пользователей перейти по поддельным ссылкам и указать данные банковских карт, после чего списывали деньги со счетов.

