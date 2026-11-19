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Мошенники пытаются получить контроль над аккаунтами на маркетплейсах и доступ к привязанным к ним банковским картам с помощью сообщений о якобы начислении 1 000 бонусов. Об этом в беседе с RT предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Такое уведомление может прийти на электронную почту или в мессенджер. В нем говорится о "начислении бонусов", которые нужно забрать. Для получения награды человеку предлагают перейти по ссылке и авторизоваться.

"Вместо бонусов вы получаете взломанный аккаунт, а мошенники – доступ к вашему профилю с привязанными банковскими картами", – пояснил собеседник издания.

Он призвал не спешить с переходом по ссылке и советовал самостоятельно открыть приложение маркетплейса, чтобы проверить наличие акции. По словам эксперта, адрес отправителя тоже стоит проверить, не открывая ссылку: достаточно навести курсор на адрес почты.

Если пароль на подозрительном сайте уже введен, действовать нужно немедленно. В этом случае следует поменять пароль, завершить сеансы на других устройствах, проверить историю заказов и платежей. Настоящий подарок не должен начинаться с риска потерять собственные деньги, подчеркнул Щербаченко.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали отправлять гражданам СМС-сообщения, выдавая себя за сервис "Мои документы". В тексте сообщений говорится, что к личному кабинету получателя якобы привязано новое устройство и вход с него выполнен. Так мошенники хотят вызвать у человека тревогу, чтобы победить его ответить на сообщение или позвонить по указанному номеру.