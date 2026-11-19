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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что поддержка лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйном Гретцки недопуска российской сборной к молодежному чемпионату мира является неприличным решением. Об этом Кожевников заявил РИА Новости.

Ранее Гретцки согласился с позицией премьер-министра Канады Марка Карни, который отказался выдавать визы российским спортсменам для выступлений в своей стране. Это произошло вопреки вердикту Спортивного арбитражного суда о допуске сборных России по хоккею к турнирам.

"Это политика, что тут поделаешь. У меня объяснений действию Гретцки нет. <...> Это поступок, не соответствующий званию великого спортсмена. Негодяйский поступок", – сказал собеседник агентства.

По словам Кожевникова, Гретцки остается при своем мнении. Однако олимпийский чемпион призвал не забывать, где живет спортсмен.

В свою очередь, глава Минспорта России Михаил Дегтярев призвал пересмотреть статус Международной федерации хоккея и ее право проводить соревнования после решения исключить российскую сборную из молодежного чемпионата мира. Он назвал единственным правильным решением перенести турнир из Канады в страну, которая готова принять всех спортсменов.