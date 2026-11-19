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Предполагаемая невеста рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), который теперь носит имя Исраэль Йегуда Моргенштерн, – 23-летняя Габриэла Нирэль Маркус, осваивающая программирование, сообщает Super.

По данным СМИ, избранницей 28-летнего музыканта может быть дочь хабадского раввина Гая Маркуса. Девушка живет в израильском Ришон-ле-Ционе и окончила университет Бар-Илан (Bar-Ilan University).

Судя по ее резюме, профессиональные интересы девушки связаны с информационными технологиями: Габриэла учится программировать и указывает, что владеет Python, Java и C#.

Сам рэпер о женитьбе пока не высказался. При этом за плечами у него уже есть брак с блогером-миллионником Диларой Зинатуллиной. Пара развелась в 2022 году, прожив вместе семь месяцев.

О планах артиста жениться ранее писали израильские СМИ. Как отмечали журналисты, летом он заявлял о намерении устроить себе "шидух" – традиционное в иудаизме знакомство потенциальных супругов при участии сватов или посредников. Кроме того, в июне музыкант прошел гиюр – обряд перехода в иудаизм и присоединения к еврейскому народу. После этого он сменил имя на Исраэль Йегуда.

