Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pinchuk_official

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", модель Ирина Пинчук рассказала, что приняла ислам после свадьбы с бизнесменом Саламбеком Мартазановым. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

"Мой муж – мусульманин. Но за все время наших отношений он ни разу не пытался склонить меня к своей религии... Не уговаривал, не настаивал, не убеждал и уж тем более ничего не навязывал", – написала девушка.

По словам модели, интерес к религии формировался у нее постепенно. Изначально она наблюдала за поступками мужа, его отношением к семье и окружающим, а также жизненными принципами. Все это побудило девушку самостоятельно заняться изучением ислама, чтением Корана и поиском ответов на волнующие вопросы. Пинчук отметила, что никто не ставил ей условий в выборе религии.

"Это был мой собственный путь, мой интерес и мой осознанный выбор", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что американская актриса Синди Суини может рассматривать возможность перехода в иудаизм после начала отношений с музыкальным менеджером Скутером Брауном. Поводом для таких предположений стало то, что 29-летнюю звезду "Эйфории" и "Белого лотоса" несколько раз замечали вместе с 45-летним Брауном в синагоге. Особое внимание прессы привлекло посещение ими службы по случаю Рош ха-Шана.