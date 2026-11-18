Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Мужчины чаще всего обращаются к Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга с желанием получить новый автомобиль, а девушки обычно просят о заграничных путешествиях. Об этом в беседе с ТАСС сообщил Дед Мороз.

При этом волшебник уточнил, что взрослые люди обращаются с просьбами о здоровье себе и близким, а также о материальных благах, в том числе об увеличении зарплаты.

Кроме того, Всероссийский Дед Мороз рассказал, что самым популярным подарком среди детей в стране остается сладкий гостинец. Волшебник при этом отметил, что пожелания детей меняются и все больше ребят просят современные электронные гаджеты.

Поезд Деда Мороза 8 ноября отправился из Великого Устюга в шестое новогоднее путешествие по стране. За время поездки состав преодолеет 24 тысячи километров и посетит 65 городов.