Фото: телеграм-канал Arms Control Delegation in Vienna

Потенциальное снятие законодательных ограничений на размещение ядерного оружия в Литве и Польше приведет к ответным мерам со стороны России. Об этом сообщила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает ТАСС.

Такое заявление она сделала на заседании форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности. По словам дипломата, снятие запрета на размещение ЯО не только обострит обстановку в регионе, но и "послужит поводом к принятию силами стратегического сдерживания России соответствующих мер реагирования".

Жданова обратила внимание, что в последнее время активизировалась дискуссия о том, чтобы Германия обрела собственное ЯО вопреки действующему режиму Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ситуацию, продолжила она, усугубляет то, что в Брюсселе всерьез обсуждают шаги по расширению стратегической инфраструктуры НАТО вблизи границ России. Рассматриваются варианты увеличить воинские контингенты Североатлантического альянса в Литве, Польше и ряде других стран, а также разместить на их территории ядерное оружие.

Кроме того, регулярно проходят учения, на которых отрабатываются наступательные сценарии против РФ, добавила дипломат. Вместе с тем фиксируется усиление разведывательной активности вокруг Калининградской области и в Балтийском море.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что политика западных стран в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России. По его мнению, в контексте кризиса по линии "Россия – Запад" продолжают совершенствоваться эскалационные действия, которые могут обернуться прямым вооруженным конфликтом ядерных держав.