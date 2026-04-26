26 апреля, 08:36

Политика

В МИД заявили, что политика Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Политика Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Дипломат отметил, что в контексте кризиса по линии "Россия – Запад" продолжают совершенствоваться эскалационные действия, которые чреваты скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав. По его словам, западные страны "затеяли крайне опасную игру".

Белоусов указал, что со стороны западной "ядерной тройки" это делается в нарушение понимания и договоренностей, закрепленных в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

Кроме того, США и их союзники в области стратегической стабильности придерживаются политики "мира посредством силы", что на практике означает, что Запад стремится получить решающее военное превосходство над Россией и Китаем, добавил собеседник агентства.

"При этом они стремятся подверстать под эти цели ядерный и иной стратегический инструментарий", – резюмировал посол.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент проект закона, допускающий ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в стране. Инициатива касается ситуаций, связанных с обороной государства и сотрудничеством в рамках НАТО, указало Минобороны республики.

Комментируя ситуацию, политолог Андрей Кортунов заметил, что РФ может принять зеркальные меры в случае размещения ядерного оружия в Финляндии.

