10 июня, 22:02Мэр Москвы
Собянин сообщил о 63-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали еще один дрон, который направлялся в сторону Москвы 10 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.
Беспилотники начали атаковать столицу 8 июня. Всего с того времени нейтрализованы уже 63 дрона.
На фоне этого аэропорт Домодедово перешел на работу с ограничениями. Авиагавань осуществляет полеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.