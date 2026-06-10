Собянин сообщил о 63-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали еще один дрон, который направлялся в сторону Москвы 10 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Беспилотники начали атаковать столицу 8 июня. Всего с того времени нейтрализованы уже 63 дрона.

На фоне этого аэропорт Домодедово перешел на работу с ограничениями. Авиагавань осуществляет полеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

