Суд арестовал мужчину, пытавшегося зарезать двух юношей в центре Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Басманный суд Москвы отправил под стражу фигуранта дела о нападении с ножом на двух юношей в центре столицы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц. Свою вину он не признал и возражал против ареста.

По версии следствия, в ночь на 9 июня у Большого Спасоглинищевского переулка обвиняемый поссорился с молодыми людьми 17 и 18 лет и нанес им ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали. Ход и результаты расследования контролирует Басманная межрайонная прокуратура.

Ранее под Раменским произошла ссора между двумя выпившими мужчинами. Во время конфликта один из них ударил ножом своего 53-летнего знакомого и задушил, после чего привез тело к дому и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".