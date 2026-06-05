Мужчина под Раменским зарезал и задушил знакомого, а затем покончил с собой

Фото: sledcom.ru

Мужчина под Раменским убил знакомого, а затем покончил с собой, рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного управления России по Московской области.

Все произошло 5 июня. Знакомые вместе распивали спиртные напитки, однако в какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта один из них взялся за нож и ударил им 53-летнего товарища, а затем задушил его. После этого злоумышленник привез тело к его дому и совершил самоубийство.

Сейчас место преступления осмотрели следователи, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее в квартире жилого дома на Алтайской улице в Москве было найдено тело 29-летней беременной девушки. По подозрению в совершении преступления задержан ее 22-летний знакомый, сейчас с ним проводят следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

