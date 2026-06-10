Движение затруднено на МКАД в районе Медведкова из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полуприцеп грузового автомобиля опрокинулся в районе Осташковского шоссе на внутренней стороне 91-го километра МКАД. В связи с этим движение транспорта ограничено по двум полосам, сообщила столичная Госавтоинспекция в МАХ.

В настоящее время на месте аварии сотрудники ведомства проводят регулировочно-распорядительные действия. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее авария произошла на трассе Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области. Лишенный прав 50-летний водитель автомобиля Volkswagen решил совершить обгон в разрешенном месте, однако при выезде на встречную полосу врезался в ВАЗ-2114, за рулем которого находился несовершеннолетний. В результате 17-летний подросток погиб.

Еще одна авария произошла на Новокуркинском шоссе Москвы. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом – в результате мотоциклист скончался.

