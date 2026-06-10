Учительница из Курска, назвавшая выпускника школы "ошибкой 404", решила уволиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Учительница школы в Курской области, выдавшая выпускнику сертификат с надписью "Леша 404: логика не найдена", решила уволиться по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования и науки по области.

"Образовательной организации указано на необходимость соблюдения норм педагогической этики и недопустимость повторения подобных ситуаций", – отметили там.

Скандал разгорелся после того, как в соцсетях разошлось видео с выпускного вечера. На кадрах педагог вручила одиннадцатикласснику сертификат "За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку".

После того как ролик завирусился, в администрации Курского района с учительницей провели беседу, а школе указали на недопустимость нарушения педагогической этики. Педагог после разговора написала заявление об увольнении.

Ранее сообщалось, что в столичной школе произошла обратная ситуация. Ученик нагрубил преподавателю и угрожал ему увольнением во время занятий, однако педагог с 40-летним стажем не стал сообщать о случившемся.

Информация вскоре разошлась через родительское сообщество и коллег, после чего администрация провела внутреннюю проверку. Директор школы заявила, что родители подростка написали заявление на отчисление ребенка.