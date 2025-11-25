В Красноярске проверят сообщения о жестоком обращении педагога с учеником

Фото: телеграм-канал "Короче, Красноярск"

В Красноярске правоохранительные органы проводят проверку по сообщениям о предполагаемом жестоком обращении педагога с учеником. Об этом сообщил краевой главк МВД, передает РИА Новости.

В социальных сетях ранее появилось видео конфликта. По данным Межрегионального центра по правам детей, куда оно тоже поступило, инцидент произошел в школе № 152.

Ученики рассказали, что педагог применила физическую силу к семикласснику из-за того, что он не сменил обувь. На кадрах учительница держит школьника за воротник и руку, ведет к подоконнику в коридоре. На записи слышен голос мальчика, который кричит и просит отпустить его. Он также утверждает, что педагог регулярно кричит на него перед всем классом и применяет наказания.

"Материал был инициативно зарегистрирован сотрудниками полиции, в настоящее время инспекторы ПДН проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отметил краевой главк МВД.

Школьники предоставили не только видеозапись, но и дополнительные свидетельства о некорректных методах воспитания со стороны учителя. По их словам, в ходе конфликта педагог порвала ребенку одежду и пыталась его душить. В Межрегиональном центре по правам детей подчеркнули, что такие действия выходят за рамки допустимых методов воспитания.

Ранее в Челябинской области было возбуждено уголовное дело о халатности после того, как ученица 14 лет ранила учителя физкультуры. Инцидент произошел в городе Карталы.

Во время урока девочка ударила педагога деталью от маникюрных ножниц, попав в шею. Следователи также проверяли факт умышленного причинения легкого вреда здоровью.