08 декабря, 09:22

Политика

Власти Камбоджи сообщили о трех пострадавших в столкновениях с Таиландом

Фото: depositphotos/zabelin

Три человека, в том числе женщина, получили ранения в Камбодже в результате обострения конфликта с Таиландом. Об этом сообщает представитель администрации провинции Оддармеантьей Мет Миасфеакдей в соцсетях, передает РИА Новости.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. В свою очередь, тайская больница, расположенная в провинции Сурин, попросила местных жителей сдавать кровь для формирования запасов в случае чрезвычайных ситуаций.

"Каждая единица донорской крови чрезвычайно ценна, как новый вдох жизни, который может спасти многих пациентов", – сказано в заявлении больницы Сурин.

В конце июля этого года между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение на спорной территории. Тайская сторона обвинила противника в том, что тот открыл огонь у храма Та Моан Тхом. Однако в Минобороны Камбоджи назвали эти действия самообороной.

Спустя время власти двух стран договорились о немедленном и безусловном прекращении огня. В октябре 2025 года была подписана "мирная сделка" на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре в присутствии американского лидера Дональда Трампа.

Однако в ночь на 8 декабря в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошло обострение конфликта. Армия Камбоджи атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один солдат Таиланда, еще двое пострадали.

Армия Таиланда нанесла ответные удары с помощью истребителей F-16. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

