Эксперт Комаровский: аферисты начали звонить в банки от имени клиентов и блокировать карты

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Мошенники придумали новую схему, согласно которой они звонят в банки от имени клиентов, требуя заблокировать их карты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал экономист Павел Комаровский.

В посте эксперт сослался на программиста, столкнувшегося с аферой. По словам последнего, злоумышленники связались с ним через мессенджер Telegram в ноябре.

"В принципе, типичные пугалки. За исключением одной цитаты: "Мы лишь пока что заблокировали тебе карты..." И знаете что? Они действительно тут же оказались заблокированы", – указал пострадавший.

Комаровский также прикрепил к публикации переписку, в которой мошенники угрожали программисту заблокировать не только банковские, но и сим-карты его родственников.

Более того, аферисты утверждали, что, если их сообщения будут игнорироваться, к семье жертвы приедут неизвестные и "ноги все переломают".

Как добавил экономист, пострадавший решил заказать проверку, в ходе которой было установлено, что в обоих банках карты были заблокированы именно по инициативе самого клиента. По словам сотрудника одной финорганизации, для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения клиента. Эти данные часто оказываются в "слитых" хакерами базах данных.

Комаровский предупредил, что мошенники могут легко масштабировать эту схему с помощью call-центров и нейросетей, которые имитируют голос жертв. В связи с этим он призвал банки усилить процедуру идентификации клиентов, а граждан – избегать переговоров с подозрительными лицами и предупредить своих близких о новой угрозе.

Немногим ранее Владимир Путин объявил о завершении разработки второго пакета мер по защите граждан в цифровой среде. В настоящее время документ проходит обсуждение и согласование.

По словам президента, многие практические действия, в том числе и по борьбе с телефонными и сетевыми мошенниками, предпринимаются по рекомендации Совета по правам человека (СПЧ). Среди них лидер выделил маркировку вызовов, а также четкие рекомендации по общению с клиентами для сотрудников банков, госорганов и операторов связи.

