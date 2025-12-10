Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 20:11

Безопасность
Главная / Новости /

Эксперт Комаровский: аферисты начали звонить в банки от имени клиентов и блокировать карты

Экономист рассказал о новой схеме мошенничества с блокировкой банковских карт

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Мошенники придумали новую схему, согласно которой они звонят в банки от имени клиентов, требуя заблокировать их карты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал экономист Павел Комаровский.

В посте эксперт сослался на программиста, столкнувшегося с аферой. По словам последнего, злоумышленники связались с ним через мессенджер Telegram в ноябре.

"В принципе, типичные пугалки. За исключением одной цитаты: "Мы лишь пока что заблокировали тебе карты..." И знаете что? Они действительно тут же оказались заблокированы", – указал пострадавший.

Комаровский также прикрепил к публикации переписку, в которой мошенники угрожали программисту заблокировать не только банковские, но и сим-карты его родственников.

Более того, аферисты утверждали, что, если их сообщения будут игнорироваться, к семье жертвы приедут неизвестные и "ноги все переломают".

Как добавил экономист, пострадавший решил заказать проверку, в ходе которой было установлено, что в обоих банках карты были заблокированы именно по инициативе самого клиента. По словам сотрудника одной финорганизации, для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения клиента. Эти данные часто оказываются в "слитых" хакерами базах данных.

Комаровский предупредил, что мошенники могут легко масштабировать эту схему с помощью call-центров и нейросетей, которые имитируют голос жертв. В связи с этим он призвал банки усилить процедуру идентификации клиентов, а граждан – избегать переговоров с подозрительными лицами и предупредить своих близких о новой угрозе.

Немногим ранее Владимир Путин объявил о завершении разработки второго пакета мер по защите граждан в цифровой среде. В настоящее время документ проходит обсуждение и согласование.

По словам президента, многие практические действия, в том числе и по борьбе с телефонными и сетевыми мошенниками, предпринимаются по рекомендации Совета по правам человека (СПЧ). Среди них лидер выделил маркировку вызовов, а также четкие рекомендации по общению с клиентами для сотрудников банков, госорганов и операторов связи.

Мошенники создали фишинговые сайты для якобы доступа к игре Roblox

Читайте также


безопасность

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика