Мошенники начали звонить школьникам под предлогом прохождения диспансеризации

Фото: 123RF.com/ostanina

Мошенники стали чаще звонить школьникам и, представляясь сотрудниками медучреждений, выманивают у них персональные данные под предлогом прохождения диспансеризации. Об этом рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что такие случаи участились в конце года, когда многие действительно проходят диспансеризацию или делают другие медицинские процедуры. Из-за этого легенда кажется правдивой, чем и пользуются мошенники.

Немкин подчеркнул, что злоумышленники используют доверие к взаимодействию школы и поликлиник и предлагают заполнить "онлайн-анкету", нужную для допуска к урокам или получения справки.

"Как правило, такие схемы направлены на сбор персональных данных – от контактной информации до паспортных данных. Преступники могут использовать их для создания поддельных аккаунтов, прохождения KYC-проверок или иных противоправных действий", – добавил депутат.

Кроме того, парламентарий рассказал, что последствия таких деяний могут возникнуть не сразу. Например, только когда у родителей появятся финансовые или юридические проблемы от действий мошенников.

Немкин отметил, что поликлиники не запрашивают данные паспорта и других документов через мессенджеры и сторонние сайты. Уведомления о прохождении медпроцедур поступают через официальные каналы – школу, электронный дневник, портал "Госуслуги".

Депутат также призвал родителей проговорить с детьми правила цифровой безопасности: не сообщать свои данные неизвестным лицам, не переходить по сторонним ссылкам и не заполнять формы, которые пришли "по телефону". Немкин подчеркнул, что при возникновении вопросов школьникам необходимо уточнить информацию у классного руководителя или семьи.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать детей под предлогом разблокировки Roblox. За определенную плату злоумышленники предлагают в мессенджерах восстановить аккаунт в игре. Таким образом они похищают деньги с родительских счетов и получают доступ к платежным данным.

