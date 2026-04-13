13 апреля, 19:41

Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах

Фото: Getty Images/WireImage/Phillip Faraone

Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которые происходили более 20 лет назад. Она написала об этом в своем аккаунте в Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Роуз отметила, что тогда ей было 20 лет, а сейчас уже 40. По ее словам, ей потребовалось два десятилетия, чтобы рассказать об случившемся публично.

"Хотя я очень благодарна за то, что дожила до этого момента и смогла заговорить. Это показывает, насколько сильное влияние оказывают травма и сексуализированное насилие", – отметила она.

Актриса рассказала, что 20 лет назад на вечеринке в Мельбурне она уснула на коленях своей подруги. В этот момент к ней якобы подошла Перри, сняла трусы и начала дотрагиваться гениталиями до ее лица. Роуз проснулась и ее вырвало.

Она также призналась, что сначала относилась к произошедшему как к веселой пьяной истории. При этом Перри помогла ей оформить визу в США, чтобы Роуз перестала рассказывать об этом "всем подряд".

На данный момент певица не комментировала обвинения.

Роуз известна по роли в сериале "Оранжевый – хит сезона", а также по съемкам в фильме "Джон Уик – 2" и сериале "Бэтвумен".

Ранее британский актер Ноэль Кларк, известный по роли в сериале "Доктор Кто", был задержан по подозрению в попытке изнасилования, которое произошло в Лондоне в 2007 году. Помимо этого, актеру вменяются непристойное поведение и сексуальные домогательства. В полиции отметили, что он был арестован 10 февраля и допрошен детективами в рамках расследования.

