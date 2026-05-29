Вэнс отметил добросовестный подход Ирана к переговорам с США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о существенном продвижении в диалоге между Вашингтоном и Тегераном. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, иранская сторона демонстрирует добросовестный подход к обсуждению ключевых вопросов, что позволяет переговорному процессу двигаться вперед.

Вэнс отметил, что в настоящий момент стороны активно работают над текстом проекта соглашения, ведя дискуссии по нескольким конкретным формулировкам. Несмотря на сохраняющиеся редакционные разногласия, вице-президент подчеркнул, что участникам переговоров уже удалось достичь большого прогресса.

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Она также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

По данным СМИ, проект соглашения между Ираном и США включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

