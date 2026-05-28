США ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю за Ормузским проливом

США ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Под ограничения попало "Управление пролива Персидского залива". Как уточнили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), структура внесена в список лиц и организаций, чьи активы в американской юрисдикции замораживаются.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров.

Журналисты выяснили, что проект соглашения предусматривает продление режима прекращения огня. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин.

Однако США будут продолжать морскую блокаду Ирана до того момента, пока сделка не будет заключена, подчеркнул Трамп.