Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 06:44

Политика

Пашинян считает, что Армения сможет получать газ в обмен на его транзит

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения намерена диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей и транспортные коридоры, отказавшись от зависимости от единственного направления. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборного митинга в Котайкской области, трансляцию которого вели местные телеканалы.

Глава правительства сообщил, что в скором времени по территории республики будет проложен транзитный газопровод. По его словам, это позволит Армении получать природный газ в качестве платы за транзит, фактически обеспечив страну собственным топливом.

Пашинян подчеркнул, что Ереван больше не намерен рассчитывать исключительно на один маршрут, одного союзника или одну трубу. При этом он не уточнил, о каком именно газопроводе идет речь.

Ранее премьер охарактеризовал текущий этап армяно-российских отношений как позитивную трансформацию. По его словам, характер взаимодействия между двумя странами меняется при переходе от конфликтной ситуации к мирному диалогу.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика