Пашинян считает, что Армения сможет получать газ в обмен на его транзит

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения намерена диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей и транспортные коридоры, отказавшись от зависимости от единственного направления. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборного митинга в Котайкской области, трансляцию которого вели местные телеканалы.

Глава правительства сообщил, что в скором времени по территории республики будет проложен транзитный газопровод. По его словам, это позволит Армении получать природный газ в качестве платы за транзит, фактически обеспечив страну собственным топливом.

Пашинян подчеркнул, что Ереван больше не намерен рассчитывать исключительно на один маршрут, одного союзника или одну трубу. При этом он не уточнил, о каком именно газопроводе идет речь.

Ранее премьер охарактеризовал текущий этап армяно-российских отношений как позитивную трансформацию. По его словам, характер взаимодействия между двумя странами меняется при переходе от конфликтной ситуации к мирному диалогу.