США вновь ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине

США восстановили санкции против спецдокладчика ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Альбанезе вновь внесена в санкционные списки, связанные с деятельностью Международного уголовного суда. Ранее, 20 мая, Вашингтон временно отменил ограничения после того, как окружной суд приостановил их действие. Судья счел, что санкции нарушают право Альбанезе на свободу слова, гарантированное Первой поправкой, поскольку поводом послужила ее критика политики Израиля в секторе Газа. Однако американские власти оспорили это решение, и апелляционный суд приостановил вердикт нижестоящей инстанции.

Изначально рестрикции были введены в июле 2025 года. Вашингтон и Израиль обвинили спецдокладчика в антисемитизме, поддержке терроризма и содействии разбирательствам в МУС против граждан США и Израиля.

До этого Минфин США расширил санкции в отношении Ирана, добавив в список 28 организаций, 19 танкеров и 4 физических лица. При этом в список вошли организации не только из Ирана, но и из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Гонконга, Панамы и с Маршалловых островов.