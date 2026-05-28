Нарышкин заявил, что мир еще долго не будет безопасным

Мир еще долгое время не будет безопасным, идет эпоха перемен, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.



По его словам, "покой нам только снится". При этом Нарышкин отметил, что нестабильность содержит в себе не только риски и вызовы, но и возможности.

Вместе с тем директор СВР РФ выразил уверенность в том, что будущее мира за теми странами, которые черпают силу не в представлении о собственной исключительности, а в уважении к своим и чужим традициям. Такие государства стремятся к процветанию и согласию.

"Это и есть многополярность, а все взявшие меч – мечом погибнут. На том стоим", – добавил он.

Ранее Владимир Путин заявлял, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Он напомнил, что рядом с границами стран СНГ появились новые очаги нестабильности, а Ближний Восток охватил серьезный кризис.

Кроме того, российский лидер отмечал, что ситуация на международной арене все больше деградирует. Он подчеркивал, что сотрудничество стран должно быть одним из главных факторов развития и процветания человечества.