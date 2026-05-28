Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 10:39

Политика

Нарышкин заявил, что мир еще долго не будет безопасным

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Мир еще долгое время не будет безопасным, идет эпоха перемен, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

По его словам, "покой нам только снится". При этом Нарышкин отметил, что нестабильность содержит в себе не только риски и вызовы, но и возможности.

Вместе с тем директор СВР РФ выразил уверенность в том, что будущее мира за теми странами, которые черпают силу не в представлении о собственной исключительности, а в уважении к своим и чужим традициям. Такие государства стремятся к процветанию и согласию.

"Это и есть многополярность, а все взявшие меч – мечом погибнут. На том стоим", – добавил он.

Ранее Владимир Путин заявлял, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Он напомнил, что рядом с границами стран СНГ появились новые очаги нестабильности, а Ближний Восток охватил серьезный кризис.

Кроме того, российский лидер отмечал, что ситуация на международной арене все больше деградирует. Он подчеркивал, что сотрудничество стран должно быть одним из главных факторов развития и процветания человечества.

Читайте также


политика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика