Эксперт Бондарь предупредил о штрафах за размещение горшков с цветами на балконе

28 мая, 14:13
Жильцы не вправе самовольно красить внешние стены балкона и размещать на его перилах горшки с цветами. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он напомнил, что балконная плита и фасад здания являются общедомовым имуществом. Поэтому любое вмешательство, в том числе остекление балкона, установка нестандартных окон, обшивка или изменение цвета внешних стен, считается изменением архитектурного облика здания. На это требуется получить согласие большинства собственников дома.
В некоторых случаях, например, если дом является памятником архитектуры, может также потребоваться обязательное разрешение местной администрации, добавил эксперт.
Кроме того, рискованно самовольно делать демонтаж подоконного блока или части стены для объединения балкона или лоджии с комнатой. Это уменьшает площадь общедомового имущества и может нарушить несущую способность стены.
"Здесь обязательно требуется согласие 100% собственников помещений в доме. К тому же любые попытки увеличить балконную плиту или расширить периметр балкона требуют проекта и разрешения на реконструкцию", – предупредил Бондарь.
Без этого есть риск понести ответственность по части 2 статьи о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей. К тому же по суду могут потребовать вернуть балкон в первоначальное состояние за счет нарушителя.
Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что собственник вправе установить видеокамеру возле жилья, чтобы обеспечить сохранность имущества. Однако в ее объектив должен попадать только вход в собственное жилье, а ни в коем случае не двери соседей. В противном случае это будет расцениваться как нарушение права других на частную жизнь.