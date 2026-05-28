Эксперт Бондарь предупредил о штрафах за размещение горшков с цветами на балконе

Жильцы не вправе самовольно красить внешние стены балкона и размещать на его перилах горшки с цветами. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что балконная плита и фасад здания являются общедомовым имуществом. Поэтому любое вмешательство, в том числе остекление балкона, установка нестандартных окон, обшивка или изменение цвета внешних стен, считается изменением архитектурного облика здания. На это требуется получить согласие большинства собственников дома.

В некоторых случаях, например, если дом является памятником архитектуры, может также потребоваться обязательное разрешение местной администрации, добавил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Без согласования с соседями также нельзя размещать горшки с цветами на наружной стороне перил и фасаде здания. Но здесь важнее всего даже не это, а риск, что горшки однажды упадут на припаркованные внизу автомобили или, что еще хуже, на прохожих. Нанесенный в результате вред имуществу и здоровью придется возмещать в полном объеме, а при тяжких последствиях возможно и уголовное наказание.

Кроме того, рискованно самовольно делать демонтаж подоконного блока или части стены для объединения балкона или лоджии с комнатой. Это уменьшает площадь общедомового имущества и может нарушить несущую способность стены.

"Здесь обязательно требуется согласие 100% собственников помещений в доме. К тому же любые попытки увеличить балконную плиту или расширить периметр балкона требуют проекта и разрешения на реконструкцию", – предупредил Бондарь.

Без этого есть риск понести ответственность по части 2 статьи о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей. К тому же по суду могут потребовать вернуть балкон в первоначальное состояние за счет нарушителя.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что собственник вправе установить видеокамеру возле жилья, чтобы обеспечить сохранность имущества. Однако в ее объектив должен попадать только вход в собственное жилье, а ни в коем случае не двери соседей. В противном случае это будет расцениваться как нарушение права других на частную жизнь.