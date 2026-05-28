28 мая, 15:39

Общество

Тройняшки родились в перинатальном центре Юдина

Фото: MAX/"Московская медицина"

Тройняшки появились на свет в московском перинатальном центре имени С. С. Юдина. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

На каждом этапе маму детей сопровождали акушеры-гинекологи, акушерки и неонатологи, анестезиологи и детские реаниматологи, операционные, анестезиологические и медицинские сестры.

"У каждого малыша была своя плацента и свой плодный пузырь. Благодаря этому каждый ребенок получает достаточно питательных веществ и развивается в собственной безопасной среде", – подчеркнули в департаменте.

В настоящее время мама и дети уже выписаны и находятся дома.

Ранее в роддоме № 17 Санкт-Петербурга родились однояйцевые четверняшки. Это один случай на 15,5 миллиона родов.

Четыре девочки появились на свет на 32-й неделе. Новорожденные весили от 1,36 до 1,64 килограмма, их рост составлял от 37 до 41 сантиметра.

