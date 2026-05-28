28 мая, 15:00

Москва выставила на торги право на комплексное развитие двух участков в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти выставили на торги право на комплексное развитие двух территорий в районе Южное Бутово. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, первый участок площадью 5,25 гектара расположен на 1-й Горловской улице. Там планируется возвести порядка 108 тысяч квадратных метров недвижимости, 57,6 из которых будут нежилыми.

Второй участок площадью 9,3 гектара расположен вдоль Синельниковской улицы. Там планируется многофункциональная малоэтажная застройка. Всего в этом месте построят 23 тысячи "квадратов" недвижимости. Благодаря реализации проекта 1,9 тысячи горожан смогут получить работу в Южном Бутове. Рядом с территориями находится станция Бутово МЦД-2.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на первой территории появится торгово-офисный комплекс с многофункциональным общественным центром. На второй площадке возведут порядка 15 тысяч квадратных метров недвижимости. Там будут торгово-бытовой, многофункциональный и медицинский центры, а также открытая парковка на 96 машино-мест.

Для допуска к торгам компании-заявители должны иметь в портфеле не менее 13,17 тысячи квадратных метров сданных в эксплуатацию площадей за последние 5 лет.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что заявки принимаются до 29 июня. Сами торги пройдут 7 июля. Участникам необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги 7 помещений для бизнеса в Некрасовке. Их площадь составляет от 50,1 до 105,6 "квадрата". Благодаря свободному назначению в них можно открыть аптеки, пункты выдачи заказов, пекарни, салоны красоты и магазины.

город

