Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:14

Город

Город выставил на торги семь коммерческих помещений в Некрасовке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги семь коммерческих помещений свободного назначения в Некрасовке. Их площадь составляет от 50,1 до 105,6 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Свободное назначение помещений позволяет разместить в них аптеки, пункты выдачи заказов, пекарни, салоны красоты, магазины или другие организации", – подчеркнул руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения располагаются по адресу улица Маресьева, дом 10, корпуса 1–3. Продавцом объектов является подведомственное департаменту казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Помещения находятся на первых этажах домов в современном жилом квартале. У них есть отдельные входы. Кроме того, здания спроектированы под размещение объектов коммерческой и социальной инфраструктуры. По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, данные факторы делают недвижимость более привлекательной для инвесторов.

За первый квартал года предприниматели приобрели в Некрасовке уже 12 таких помещений, общая площадь которых составляет более 690 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах можно подать до 1 и 9 июня. Аукционы проведут 9 и 18 июня на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на торги право на комплексное развитие территории возле МКАД в районе Теплый Стан, а также двух участков рядом с деревней Крекшино в районе Внуково Новомосковского административного округа. Первый проект предполагает редевелопмент участка, площадь которого составляет 4,74 гектара, рядом с 41-м километром МКАД. Второй касается двух участков нежилой застройки площадью около 64 гектаров.

"Торги Москвы": коммерческие помещения в СВАО

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика