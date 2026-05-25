Город выставил на торги семь коммерческих помещений в Некрасовке

Город выставил на торги семь коммерческих помещений свободного назначения в Некрасовке. Их площадь составляет от 50,1 до 105,6 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Свободное назначение помещений позволяет разместить в них аптеки, пункты выдачи заказов, пекарни, салоны красоты, магазины или другие организации", – подчеркнул руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения располагаются по адресу улица Маресьева, дом 10, корпуса 1–3. Продавцом объектов является подведомственное департаменту казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Помещения находятся на первых этажах домов в современном жилом квартале. У них есть отдельные входы. Кроме того, здания спроектированы под размещение объектов коммерческой и социальной инфраструктуры. По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, данные факторы делают недвижимость более привлекательной для инвесторов.

За первый квартал года предприниматели приобрели в Некрасовке уже 12 таких помещений, общая площадь которых составляет более 690 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах можно подать до 1 и 9 июня. Аукционы проведут 9 и 18 июня на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на торги право на комплексное развитие территории возле МКАД в районе Теплый Стан, а также двух участков рядом с деревней Крекшино в районе Внуково Новомосковского административного округа. Первый проект предполагает редевелопмент участка, площадь которого составляет 4,74 гектара, рядом с 41-м километром МКАД. Второй касается двух участков нежилой застройки площадью около 64 гектаров.

