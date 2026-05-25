25 мая, 15:17

Движение временно перекрыли в районе МКАД и Каширского шоссе

Фото: Москва 24

Движение временно перекрыли в районе МКАД и Каширского шоссе, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что движение ограничено на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе, а также на съезде с Каширского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

Ранее сообщалось, что с 29 мая по 10 июля с 01:30 до 05:30 на определенных участках 13-го километра МКАД будет ограничено движение. В зависимости от конкретной даты для проезда будут недоступны одна или две полосы. Данные меры связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Кроме того, до 21 августа движение закрыто в деревне Руднево ТиНАО. Это относится к участку местного проезда между домом 37 и домом 6, строением 1. Там недоступна одна полоса и организовано реверсивное движение.

