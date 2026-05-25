Причиной пожара в дачном доме в Подмосковье могло стать короткое замыкание

Короткое замыкание старой проводки в перегородке между комнатой и кухней могло привести к пожару в подмосковном дачном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Кроме того, в доме находился деформированный газовый баллон без вентиля, добавили в ведомстве.

На этом фоне в МЧС посоветовали проверить электропроводку, особенно в старых домах, и установить автономный дымовой извещатель в каждой комнате, а также:



держать газовые баллоны только вне жилых помещений, в металлических шкафах;

не использовать поврежденные вентили;

не перегружать розетки;

не оставлять электроприборы включенными на ночь.

Пожар произошел в дачном доме в городском округе Павловский Посад 25 мая. В результате возгорания погибли пять человек. Жертвами стали трое взрослых и двое детей возрастом 7 и 12 лет.

В связи со случившемся возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Место происшествия изучают специалисты.