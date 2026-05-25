Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 14:35

Происшествия

Причиной пожара в дачном доме в Подмосковье могло стать короткое замыкание

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Короткое замыкание старой проводки в перегородке между комнатой и кухней могло привести к пожару в подмосковном дачном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Кроме того, в доме находился деформированный газовый баллон без вентиля, добавили в ведомстве.

На этом фоне в МЧС посоветовали проверить электропроводку, особенно в старых домах, и установить автономный дымовой извещатель в каждой комнате, а также:

  • держать газовые баллоны только вне жилых помещений, в металлических шкафах;
  • не использовать поврежденные вентили;
  • не перегружать розетки;
  • не оставлять электроприборы включенными на ночь.

Пожар произошел в дачном доме в городском округе Павловский Посад 25 мая. В результате возгорания погибли пять человек. Жертвами стали трое взрослых и двое детей возрастом 7 и 12 лет.

В связи со случившемся возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Место происшествия изучают специалисты.

Пожарный поезд и авиация направились к горящему хостелу в Гольянове

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика