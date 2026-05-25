25 мая, 15:16Происшествия
Девушка сорвалась со скалы во время фотосессии в Иркутской области
Фото: irk.sledcom.ru
В Иркутской области девушка погибла после падения со скалы во время фотосессии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
Трагедия произошла днем 24 мая в районе Белых скал в селе Халмушино Усольского района. По данным следствия, девушка поднялась на высокий скальный выступ, чтобы сделать фотографии. Во время спуска под ней обрушился грунт, и она сорвалась с высоты около 100 метров.
Пострадавшую забрала скорая помощь, однако она скончалась по дороге в больницу. Следственный отдел по Усолью-Сибирскому организовал доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
