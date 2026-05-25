Девушка сорвалась со скалы во время фотосессии в Иркутской области

Фото: irk.sledcom.ru

В Иркутской области девушка погибла после падения со скалы во время фотосессии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Трагедия произошла днем 24 мая в районе Белых скал в селе Халмушино Усольского района. По данным следствия, девушка поднялась на высокий скальный выступ, чтобы сделать фотографии. Во время спуска под ней обрушился грунт, и она сорвалась с высоты около 100 метров.

Пострадавшую забрала скорая помощь, однако она скончалась по дороге в больницу. Следственный отдел по Усолью-Сибирскому организовал доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее мужчина 2000 года рождения, работавший в субподрядной организации, упал с 10-го этажа строящегося здания на Производственной улице в районе Солнцево в лифтовую шахту. В результате сотрудник погиб.