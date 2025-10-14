Рабочий погиб из-за падения с высоты на строительном объекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий погиб в результате падения с высоты шестого этажа строительного объекта на улице Ботаническая в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1990 года рождения работал в частной субподрядной организации.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее бетонные плиты обрушились в школе на Знаменской улице днем 20 сентября. В результате ЧП погибли два строителя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").