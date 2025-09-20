СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих при обрушении в столичной школе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в результате частичного обрушения конструкций школы на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Уточняется, что следователи расследуют дело по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Бетонные плиты обрушились в школе на Знаменской улице днем 20 сентября. В результате ЧП погибли два строителя.

Позже их тела оказались извлечены из под плит. После случившегося была начата проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

