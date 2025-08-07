Работник шахты погиб в Якутии после попадания под дробилку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина скончался после попадания под дробилку на шахте в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве сообщили, что на месте происшествия работают семь сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Подробности происшествия уточнятся.

В настоящее время шахта продолжает работать в штатном режиме.

Ранее в результате обрушения горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района Якутии погиб один человек, еще один мужчина был госпитализирован. Всего на месте происшествия находилось 25 человек.

Также обрушение породы произошло на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. В результате инцидента погиб один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели провели операцию по эвакуации тела.

