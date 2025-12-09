Задержанный рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет "Уральских авиалиний" после задержки рейса из-за тумана вылетел из Еревана в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Армении Дмитрия Данилова.

Представитель дипмиссии подчеркнул, что самолет благополучно вылетел. Аэропорт Еревана функционирует в штатном режиме.

По словам Данилова, обращений в посольство от пассажиров рейса на данный момент не поступало.

Рейс из Еревана в Москву был задержан во вторник, 9 декабря. Вылет был назначен в 02:40 по местному времени (01:40 по московскому времени. – Прим. ред.). Всего на него было зарегистрировано 150 пассажиров.

Рейс из Еревана в Москву был задержан из-за плавающего тумана



