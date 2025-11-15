Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек в Пулково

Видео: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами, на фоне задержек рейсов в аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что 15 ноября из-за непогоды самолеты не смогли вылететь в Нарьян-Мар, Казань, Самару, Иваново, Чебоксары, Москву, Баку и Хабаровск, а также в Калининград, Новосибирск, Уфу и Шарм-Эш-Шейх.

Однако в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Несмотря на это, для пассажиров круглосуточно функционирует мобильная приемная прокуратуры. Для этого нужно обратиться по телефону: +7 (911) 973-22-00.

Ранее пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор Пулково. – Прим. ред.) заявила, что воздушная гавань справилась с выпавшими осадками. Для этого была привлечена снегоуборочная техника, а работа служб аэропорта была переведена в усиленный режим. Всю ночь авиагавань принимала и отправляла рейсы.

В компании также указывали, что не все задержки рейсов связаны с непогодой. Например, ночью сразу в нескольких аэропортах России вводились ограничения. Из-за этого приходилось вносить изменения в расписание. Кроме того, вылеты некоторых зарубежных рейсов были задержаны из-за позднего прибытия воздушных судов.

Первый снег также выпал и в столице. В ночь на 15 ноября в некоторых районах фиксировался дождь. Несмотря на это, аэропорты столичного региона работали в штатном режиме.

