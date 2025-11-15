Аэропорты Московского региона работают в обычном режиме на фоне снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорты столичного региона, несмотря на выпавший снег, работают в обычном режиме. Об этом РИА Новости рассказали представители Домодедово и Жуковского.

В Домодедово уточнили, что все рейсы выполняются по графику. В свою очередь, наземные службы Жуковского подготовлены к снегопаду, поэтому выпавшие в столичном регионе осадки не повлияли на работу воздушной гавани.

В свою очередь, Гидрометцентр России предупредил, что в Подмосковье из-за дождя со снегом и возможного обледенения введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 15 ноября.

"Местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, днем 15 ноября сильное налипание, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении.

При этом в Москве из-за обледенения объявлен желтый уровень погодной опасности. Помимо этого, в столичном регионе до 9:00 воскресенья, 16 ноября, действует предупреждение о переходе температуры через 0 градусов и ее понижении ночью до минус 7 градусов.

На дорогах также возможна гололедица. Днем в понедельник, 17 ноября, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.

Первый снег выпал в столице в ночь на 15 ноября. Также в некоторых районах фиксировался дождь. В связи с этим водителей, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, попросили не выезжать в город.

Также автомобилистов призвали держать дистанцию от впереди проезжающих машин, а также соблюдать скоростной режим, в том числе замедляться перед пешеходными переходами. По данным Гидрометцентра России, аналогичная погода сохранится на протяжении нескольких дней.

