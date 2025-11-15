Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 08:30

Транспорт

Водителям в Москве рекомендовали не выезжать на летней резине из-за снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Госавтоинспекция Москвы посоветовала автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать в город из-за выпавшего снега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заменивших летнюю резину на зимнюю водителей попросили держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также соблюдать скоростной режим, в том числе замедляться перед пешеходными переходами.

Особенно аккуратно столичная Госавтоинспекция призвала передвигаться по возвышенным участкам – путепроводам, мостам и эстакадам. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали быть осторожнее при переходе проезжей части.

Первый снег выпал в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Кроме того, в некоторых районах шел дождь. По данным Гидрометцентра России, аналогичная погода сохранится на протяжении нескольких дней.

Синоптики предупреждали, что прирост снежного покрова в столице и области за ночь субботы, 15 ноября, может составить до 4 сантиметров.

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика