Водителям в Москве рекомендовали не выезжать на летней резине из-за снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Госавтоинспекция Москвы посоветовала автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать в город из-за выпавшего снега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заменивших летнюю резину на зимнюю водителей попросили держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также соблюдать скоростной режим, в том числе замедляться перед пешеходными переходами.

Особенно аккуратно столичная Госавтоинспекция призвала передвигаться по возвышенным участкам – путепроводам, мостам и эстакадам. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали быть осторожнее при переходе проезжей части.

Первый снег выпал в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Кроме того, в некоторых районах шел дождь. По данным Гидрометцентра России, аналогичная погода сохранится на протяжении нескольких дней.

Синоптики предупреждали, что прирост снежного покрова в столице и области за ночь субботы, 15 ноября, может составить до 4 сантиметров.

