Москвичей предупредили о гололедице вечером 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гололедица прогнозируется в Москве к вечеру 15 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В первой половине наступившего дня погоду в столичном регионе будет формировать смещающийся к юго-востоку атмосферный фронт. Он будет закрывать небо плотными облаками и переведет осадки на всей территории в снег и мокрый снег, формируя временный снежный покров", – отметил он.

При этом, по словам синоптика, после 15:00-16:00 осадки в городе прекратятся, а после 18:00-19:00 температура опустится ниже 0 градусов и сформируется гололедица.

Метеоролог добавил, что 16 ноября осадков не будет.

Первый снег выпал в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Такая погода сохранится на протяжении нескольких дней.

На фоне непогоды в столичных аэропортах наблюдались минимальные задержки. В авиагавани Шереметьево вылет и прилет примерно 10 рейсов, запланированных на период с 00:00 до 07:00, были немного задержаны.

